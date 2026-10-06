Picula: Integritet izbornog procesa u BiH među pobjednicima izbora

Integritet izbornog procesa u BiH jedan je od najvažnijih rezultata održanih Općih izbora, ocijenio je zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, koji je bio član posmatračke misije Evropskog parlamenta u Bosni i Hercegovini. Posebno je izdvojio primjenu novih tehnologija na biračkim mjestima i način na koji su se birači i izborne komisije prilagodili promjenama.

Picula je naveo da su izbori imali zahtjevnu političku, ali i tehničku dimenziju. Bosna i Hercegovina je ove godine prvi put u široj primjeni koristila nove tehnologije u izbornom procesu, uključujući uređaje za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Prema njegovoj ocjeni, integritet izbornog procesa u BiH potvrđen je načinom na koji su nadležne izborne komisije i građani odgovorili na nove okolnosti. Od izabranih političkih predstavnika sada očekuje isti nivo odgovornosti kakav su, kako je rekao, pokazali oni koji su pripremali i provodili izbore.

Integritet izbornog procesa u BiH mora pratiti odgovornost vlasti

Govoreći o izboru članova Predsjedništva BiH, Picula je ocijenio da će izbor hrvatske članice Predsjedništva većinskom voljom hrvatskih birača pozitivno utjecati na stabilnost Bosne i Hercegovine. Istovremeno je poručio da time nisu riješena sva pitanja koja se godinama otvaraju u vezi s izbornim zakonodavstvom.

Smatra da u narednom periodu treba sistemski riješiti pitanja političkog predstavljanja kako se ista sporna pitanja ne bi ponavljala nakon svakog izbornog ciklusa. Prema njegovim riječima, pred političkim akterima je zadatak da pronađu rješenja za strukturne probleme koji duže vrijeme opterećuju funkcionisanje zemlje. Hrvatska radiotelevizija

Picula je posebno naglasio da integritet izbornog procesa u BiH treba biti praćen vraćanjem povjerenja u političke institucije.

Ocijenio je da politički predstavnici nakon izbora imaju jasan mandat te da bi se sada trebali posvetiti pitanjima koja godinama usporavaju unutrašnji razvoj zemlje i njen evropski put.

Izrazio je i nezadovoljstvo činjenicom da odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije tokom predizborne kampanje nisu bili među najvažnijim temama o kojima su govorile političke stranke i kandidati.