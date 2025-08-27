Planovi FZZZ: Više od 101 milion KM za zapošljavanje i poduzetništvo mladih

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) nastavlja s aktivnim politikama zapošljavanja u Federaciji BiH, a poseban naglasak stavlja na mlade. Tokom 2023. i 2024. godine kroz različite programe zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke obuhvaćeno je gotovo 10.000 mladih do 30 godina.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglašava da ulaganje u mlade predstavlja ključni strateški cilj Vlade. „Mladi ljudi su najvrjedniji resurs koji imamo. Osiguravajući im prilike za razvoj gradimo konkurentniju i otporniju Federaciju. To je naša vizija budućnosti, a ovi programi su put ka njenom ostvarenju“, poručio je Nikšić.

Samo u 2024. godini kroz saradnju FZZZ-a s kantonalnim službama obuhvaćeno je 11.682 nezaposlenih osoba, među kojima je bilo 4.710 mladih. Kroz zajedničke projekte sa institucijama zaposleno je 668 osoba, 145 je prošlo obuke, dok je 300 učestvovalo u volonterskim aktivnostima. Dodatni programi kantonalnih službi obuhvatili su još 3.743 osobe, a mladi su činili značajan dio korisnika.

Pozitivni trendovi bilježeni su i u 2023. godini, kada je FZZZ kroz slične programe obuhvatio 12.375 nezaposlenih, od čega 4.987 mladih. Direktorica Zavoda Helena Lončar ističe da iza brojki stoje stvarne životne priče. „Kroz ciljane programe ne nudimo samo radna mjesta, već i praktične vještine, mentorstvo i podršku. Svaki mladi čovjek koji ostane i radi u Federaciji BiH nije samo statistika, već dokaz da naša strategija funkcioniše“, navela je Lončar.

Za 2025. godinu planirani su novi specijalizirani programi: „Mladi sa iskustvom“, „Zapošljavanje pripravnika“, „Tražim poslodavca“ i „Start up“. Predviđeno je uključivanje više od 10.500 nezaposlenih uz sredstva veća od 101 milion KM. Fokus ostaje na mladima, a dodatni naglasak biće stavljen na digitalizaciju i razvoj poduzetništva.