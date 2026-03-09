Planska isključenja elektične energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.03.2026. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama Strajka Mitrovića i Slavka Mičića u vremenu od 08:30 do 11:30 sati ,

– u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

Općine Kladanj u naseljima Hotani, Brateljevići i Drinjače u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 11.03.2026. godine (srijeda) na području:

Grada Srebrenik:

– u ulicama16. Muslimanske Brigade, Mehmeda Ramića Ramba, Derviša Sušića, Otvorenog Grada Umjetnosti i Mehmeda Spahe u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama: 25. Novembra i Maka Dizdara u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.