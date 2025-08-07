Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 08.08.2025.godine (petak)

Grada Gradačca u naseljima: Toke,Čuste,Lukavac Donji,Kukuruzi, Mahmut Mahala,Gluhe,Alibašići,Kamberi, Avramovina,Grabov Gaj,Jelovče Selo,Zelinja,Jasenica,Međeđa,Kerep, Biberovo Polje,Mehmedovići,Trnovci, Džakule,Srnice Donje i Gornje,Vučkovci i Hrgovi Donji u vremenu od 08:00 do 11:00 sati. Grada Gračanice u naseljima: Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 08:00 do 11:00 sati. Grada Srebrenika u nasečkima: Huremi, Zubovo Brdo i Mustafići u vremenu od 09:00 do 18:00 sati.