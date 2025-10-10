Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Iz Elektrodistribucije je najavljeno da će tokom vikenda, 11. i 12. oktobra 2025. godine, doći do planiranih zastoja u isporuci električne energije na više područja Tuzlanskog kantona zbog radova na mreži.

U subotu, 11. oktobra, bez napajanja će povremeno biti dijelovi Grada Srebrenika:

  • naselja Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Špionica Gornja, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežić u periodima od 08:30 do 09:15 i od 15:30 do 16:15 sati,
  • naselja Vrela, Gornji Hrgovi i Ormanica od 08:30 do 16:15 sati.

U nedjelju, 12. oktobra, zastoji su planirani u:

  • Gradu Gračanici – naselje Bare-Stjepan Polje od 08:00 do 15:00 sati, Grabovac i Stankove Bare od 09:00 do 15:00 sati te Lukavica od 08:00 do 17:00 sati,
  • Gradu Živinicama – u ulicama Školska, 25. novembar i I ulica od 08:30 do 15:30 sati,
  • Općini Doboj Istok – u naseljima Polje-Mala Brijesnica od 08:00 do 15:00 sati, te Dolić-Klokotnica, Polje-Klokotnica, Plane-Klokotnica, Mrkani-Klokotnica, Frkati-Klokotnica, Stanić Rijeka, Duje i Lukavica Rijeka od 08:00 do 17:00 sati.

Iz nadležnih službi navode da će radovi biti izvedeni radi unapređenja elektrodistributivne mreže i pouzdanije isporuke električne energije potrošačima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog krijumčarenja

BiH

Ministar Ramo Isak na obilježavanju Dana Sudske policije Federacije BiH

BiH

Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Istaknuto

Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

BiH

Ročište o produženju pritvora članovima udruženja “Panter” u ponedjeljak

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]