Iz Elektrodistribucije je najavljeno da će tokom vikenda, 11. i 12. oktobra 2025. godine, doći do planiranih zastoja u isporuci električne energije na više područja Tuzlanskog kantona zbog radova na mreži.

U subotu, 11. oktobra, bez napajanja će povremeno biti dijelovi Grada Srebrenika:

naselja Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Špionica Gornja, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežić u periodima od 08:30 do 09:15 i od 15:30 do 16:15 sati,

naselja Vrela, Gornji Hrgovi i Ormanica od 08:30 do 16:15 sati.

U nedjelju, 12. oktobra, zastoji su planirani u:

Gradu Gračanici – naselje Bare-Stjepan Polje od 08:00 do 15:00 sati, Grabovac i Stankove Bare od 09:00 do 15:00 sati te Lukavica od 08:00 do 17:00 sati,

– naselje Bare-Stjepan Polje od 08:00 do 15:00 sati, Grabovac i Stankove Bare od 09:00 do 15:00 sati te Lukavica od 08:00 do 17:00 sati, Gradu Živinicama – u ulicama Školska, 25. novembar i I ulica od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama Školska, 25. novembar i I ulica od 08:30 do 15:30 sati, Općini Doboj Istok – u naseljima Polje-Mala Brijesnica od 08:00 do 15:00 sati, te Dolić-Klokotnica, Polje-Klokotnica, Plane-Klokotnica, Mrkani-Klokotnica, Frkati-Klokotnica, Stanić Rijeka, Duje i Lukavica Rijeka od 08:00 do 17:00 sati.

Iz nadležnih službi navode da će radovi biti izvedeni radi unapređenja elektrodistributivne mreže i pouzdanije isporuke električne energije potrošačima.