Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 16.11.2025.godine (nedjelja) na području Grada Živinica:

– u naselju Maline Magistralni Put – Industrijska zona u vremenu od 10:30 do 11:30 sati,

– u ulici Magistralni Put A u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u ulici Prvog Marta i naselju Novi Grad A u vremenu od 13:30 do 14:30 sati,

– u naselju Đurđevik Novo Naselje ( Stara Pruga, Put za Nukiće) u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 17.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle

– u ulicama: Vukovarska, 1.marta i Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Stupine B7 u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika

– u dijelu naselja prema rezervoaru II u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,

– u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Duboki Potok kod osnovne škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.