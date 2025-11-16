Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.
Dana 17.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle
– u ulicama: Vukovarska, 1.marta i Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju Stupine B7 u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.
2. Grada Srebrenika
– u dijelu naselja prema rezervoaru II u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,
– u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u naselju Duboki Potok kod osnovne škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.
Dana 18.11.2025.godine (utorak) na području;
1.Grada Tuzle u ulicama: Mehmedalije Maka Dizdara 8, 10, 12, 18 i 20 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
2. Grada Srebrenika
– u naseljima Ljenobud, Duboki Potok i Bjelave u vremenu od 09:00 do 15:30sati.
3. Općine Čelić u naselju Meraje i kupci koji se napajaju preko NN izlaza za relej u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.