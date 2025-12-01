Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 02.12.2025.godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Alekse Šantića, Izeta Sarajlića i Slanac u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Nacional u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Općine Banovići u naseljima: Vidikovac, Jezero, Grivice, Dijaci, Draganja, Čifluk i Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

4. Općine Teočak:

– komplet Općine Teočak u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Here, Sniježnica, Rastošnica, Obrišine, Čaklovica i Čairi u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 03.12.2025.godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulici Majska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulicama 26.augusta i 38.divizije u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Donji Srebrenik u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Vidikovac, Jezero, Grivice, Dijaci, Draganja, Čifluk i Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

