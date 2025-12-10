Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 11.12.2025.godine (četvrtak) na području

1.Grada Tuzle u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Grada Lukavca u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići, Prline (Polje, Agići i Čauševići) i dijelovi naselja Lukavac Mjesto, Zagorje, Delića Potok, Rudnička ulica, dijelovi ulice Mehe Tubića (naselje uz Danicu) i Mešići u vremenu od 08:30 do 15:00 sati. Grada Srebrenika u naseljima: Fazanerija i Hujdurovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

5.Grada Živinica u naseljima: Zukići, Kršići, Kuljan, Gladojevići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Općine Kalesija:

– u naselju Herići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

– u naselju Puzići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Dana 12.12.2025.godine (petak) na području

Grada Tuzle u ulici Mehmedalije Maka Dizdara br. 22, 24, 26, 28, 40 i 42 u vremenu od 09:00 do 13.00 sati.

2.Grada Gradačca :

– u naselju Huskići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naselju Zelenkići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

– u naselju Kikići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenika:

– u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u naseljima: Varoških Polja, Radnička, Mije Gudeljevića i Bosanskih Branilaca u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

– Dio naselja Ćehaje kod kružnog toka u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

4 Grada Živinica u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.