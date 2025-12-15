Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 16.12.2025.godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Ismeta Mujezinovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Vida, Vida Kamenik, Hasanbašići, Svirac, Lukavac Gornji, Skenderi, Mejremići, Bajramovići, Humke, Rakija, Rajska, Rajska Iverovac i Rajska Solar u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naselju Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Špionica Donja u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naselju Špionica kod Tovilišta u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naseljima: Fazanerija, Hujdurovići i Metaloprerada u vremenu od 08:30 do 16:00 sati,

– u ulicama: Hasana Kikića, Hazima Vikala i Huseina kapetana Gradaščevića u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulicama: Nedžada Šečića, 21.Juna i Džemala Bijedića u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u ulicama 16.Muslimanske i Derviša Sušića u vremenu od 11:30 do 13:00 sati.

Dana 17.12.2025.godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Hrgovi Gornji, Vrela, Hrgovi Babići i Ormanica-Lovačka Kuća u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

3. Grada Živinica:

– u naseljima: Kovači, Đurđevik, Musići, Đurđevik, Nukići, Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići u vremenu od 11:00 do 11:15 sati i od 15:15 do 15:30 sati,

– u naseljima Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići i Kuljan u vremenu od 11:00 do 15:30 sati,

– u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

4. Općine Kalesija u naseljima: Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Tojšići, Kikači, Babajići, Spreča i Babina Luka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.