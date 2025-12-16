Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 17.12.2025.godine (srijeda) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u naseljima: Morančani, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naseljima: Hrgovi Gornji, Vrela, Hrgovi Babići i Ormanica-Lovačka Kuća u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
3. Grada Živinica:
– u naseljima: Kovači, Đurđevik, Musići, Đurđevik, Nukići, Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići u vremenu od 11:00 do 11:15 sati i od 15:15 do 15:30 sati,
– u naseljima Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići i Kuljan u vremenu od 11:00 do 15:30 sati,
– u naselju Ljubače Vojna u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.
4. Općine Kalesija u naseljima: Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Tojšići, Kikači, Babajići, Spreča i Babina Luka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 18.12.2025.godine (četvrtak) na području:
1.Grada Tuzle
– u ulici Mustafe Hukića u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,
– u ulici Ismeta Mujezinovića br. 12, 14, 16, 18, 20 i 22 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2.Grada Gradačca:
– u naselju Bare-Ledenice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
– u naseljima: Bjeljevina Donja, Bare, Gornje Bare, Okanovići, Vodovod Okanovići, Barišići, Bagić, Ledenice Gornje, Bijeljevina Gornja i Jurići u vremenu od 09:00 do 09:30 i od 14:30 do 15:00 sati.
3 Grada Lukavca u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići, Prline (Polje, Agići i Čauševići) i dijelovi naselja Lukavac Mjesto, Zagorje, Delića Potok, Rudnička ulica dijelovi ulice Mehe Tubića (naselje uz Danicu) i Mešići u vremenu od : Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići, Prline (Polje, Agići i Čauševići) i dijelovi naselja Lukavac Mjesto, Zagorje, Delića Potok, Rudnička ulica dijelovi ulice Mehe Tubića (naselje uz Danicu) i Mešići u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
4. Grada Živinica u naseljima: Vodovod Živinice, Bunarevi, Sjever, Kulići I, Belamionix Živinice, Kulići II, Poljogradnja,Baždarnica, Spreča Pravac, Spreča Bare, Spreča Poslovna Zona i Tadići u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.
5. Grada Srebrenika u naselju Čojluk i dio naselja Omerbašići kod objekta MZ.u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
6. Općine Kalesija:
– u naselju Zates1 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
– u naselju Međaš-Zulići u vremenu 12:00 do 14:00 sati.

