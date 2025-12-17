Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.12.2025.godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle

– u ulici Mustafe Hukića u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u ulici Ismeta Mujezinovića br. 12, 14, 16, 18, 20 i 22 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Općine Kalesija:

– u naselju Zates1 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naselju Međaš-Zulići u vremenu 12:00 do 14:00 sati.

3.Grada Gradačca:

– u naselju Bare-Ledenice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Bjeljevina Donja, Bare, Gornje Bare, Okanovići, Vodovod Okanovići, Barišići, Bagić, Ledenice Gornje, Bijeljevina Gornja i  Jurići u vremenu od 09:00 do 09:30 i od 14:30 do 15:00 sati.

4 Grada Lukavca u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Spahići, Prline (Polje, Agići i Čauševići) i dijelovi naselja Lukavac Mjesto, Zagorje, Delića Potok, Rudnička ulica dijelovi ulice Mehe Tubića (naselje uz Danicu) i Mešići u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.

5. Grada Srebrenika u naselju Čojluk i dio naselja Omerbašići kod objekta MZ.u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

6. Grada Živinica u naseljima: Sjever, Kulići, Spreča Pravac, Spreča Bare, Spreča Poslovna Zona i Tadići u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

Dana 19.12.2025.godine (petak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u ulici Ismeta Mujezinovića br. 23, 25, 27, 29, 31, 33 i 35 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

2.Grada Gradačca:

– u naselju Jelovče Selo u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Kerep – Osinjaciu vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Mionica – Utrne u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Špionica dok Tovilišta – Bingo farmeu vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Tinja – Nacional u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

