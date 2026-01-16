Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 17.01.2026. godine (subota) na području Grada Živinica:

– u naseljima: Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići Dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 09:30 i od 16:00 do 16:30 sati,

– u naseljima: Delići i Jablanica u vremenu od 09:00 do 16:30 sati,

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

