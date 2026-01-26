Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.01.2026. godine (utorak) na području:

Grada Srebrenik u naselju Dedići u vremenu od 09.00 do 15:00 sati.

2.Grada Živinica:

– u naseljima: Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova ušće, Lučići, Barički gaj, Gornje Živinice, Spahići, Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća, Šišići i Davulije,te ulice: Partizanska, Sprečka i XXIV ulica u vremrnu od 11:00 do 12:00,

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 10:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:30 do 10:30 sati i u vremenu od 16:00 do 16:30 sati,

– u naseljima: Delići i Jablanica u vremenu od 09:30 do 16:30 sati.

Dana 28.01.2026. godine (srijeda) na području Opštine Kalesija u naselju: Prnjavor, Dubnica i Mahmutovići u vremenu od 09.30 do 13:00 sati.