Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 10.02.2026. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle u ulicama: Džafer Mahala i Fra Grge Martića u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

2.Opština Banovića u ulicama: Alije Izetbegovića br.110, 72, 78 i 108, te Rudarska 9,11,13 i 15 u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3.Grada Gračanice:

– u naseljima Soko od Plane Soko do Bukva Soko u kompletu i Serhatlije u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Malta od TS Sax do TS Bingo u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

Opština Kalesija u naseljima: Gornji Rainci, Lipovice i Meškovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

5.Grada Lukavca u naselju Lukavac Mjesto – dio ulice Rudnička od Veterinarske do raskrsnice za Huskiće u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 11.02.2026. godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzle u ulicama: Kojšino i Kozlovačke čete u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2.Opština Banovića u ulicama: Patriotske lige, Alije Izetbegovića i Božićka Banovića u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

3.Grada Gradačca u naseljima: Brekinje, Sibovac i Škorići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4.Grada Živinice:

– u naseljima: Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 08:80 do 09:30 sati i od 16:30 do 17:30 sati,

– u naseljima: Delići i Jablanica u vremenu od 09:30 do 17:30 sati,

– u naselju Sjever III – ulica Bosanska B u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.