Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 09.05.2026. godine (subota) na području:

1.Grada Tuzle u u naselju Kampus Univerziteta u Tuzli u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Grada Živinica u ulicama: 3. Ulica 26-B i Magistralni Put b.b. u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

3.Općine Kladanj u naseljima: Drum, Borak i Ski Lift u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 10.05.2026. godine (nedjelja) na području:

1.Općine Čelić u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

1.Općine Gračanica u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.