Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 09.05.2026. godine (subota) na području:
1.Grada Tuzle u u naselju Kampus Univerziteta u Tuzli u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
2.Grada Živinica u ulicama: 3. Ulica 26-B i Magistralni Put b.b. u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3.Općine Kladanj u naseljima: Drum, Borak i Ski Lift u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
Dana 10.05.2026. godine (nedjelja) na području:
1.Općine Čelić u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
1.Općine Gračanica u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.