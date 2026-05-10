Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 11.05.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulici Nikole Tesle br.5 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Barice u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3. Općine Kalesija:
– u naselju D.Vukovije- Jukanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju D.Vukovije- Zukići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

Dana 12.05.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle u ulici Armije BiH u vremenu od 08:00 do 15:30 sati.

pročitajte i ovo