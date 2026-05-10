Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 11.05.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulici Nikole Tesle br.5 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Barice u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3. Općine Kalesija:
– u naselju D.Vukovije- Jukanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju D.Vukovije- Zukići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.
Dana 12.05.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle u ulici Armije BiH u vremenu od 08:00 do 15:30 sati.