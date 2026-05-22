Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 23.05.2026. godine (subota) na području:

1.Grada Živinica u naselju Brezje u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Srebrenika u naselju Krušik u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

Dana 24.05.2026. godine (nedjelja) na području Općine Kalesija:

– u naseljima: Tojšići, Kikači, Babina Luka, Međaš, Petrovice, Bukvari, Gornji Rainci, Donji Rainci, Donje Vukovije, Gornje Vukovije, Zates, Jeginov Lug, Meškovići i Lipovice u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.