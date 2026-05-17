Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 18.05.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle u ulicama: Mejdan i Gornje Brdo u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Grada Gradačca u naseljima: oko puta za Terme,Donja Orahovica, Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići, Turkovići i Gornja Orahovica u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 19.05.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Izeta Sarajlića C10, 6, 7, 8, 9, 10 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mirze Hadžimehmedovića i Slatina u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Grada Lukavca u naseljima: Gornje i Donje Poljice; Vijenac; Babice; Orahovica; Jaruške; Turija; Rosulje; Tumare; Panjik; Mičijevići; Milino Selo; Komari; Stupari, Devetak do Hodžića, dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.