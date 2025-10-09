Počele sankcije, Gazprom i NIS obavijestili građane o prekidu bankovnih transakcija u BIH

Kompanija Gazprom je putem zvaničnog saopštenja obavijestila korisnike da je došlo do zastoja u sistemu plaćanja karticama u BIH, te da se razrješenje problema očekuje u najkraćem mogućem roku.

Kako su naveli, o ponovnom uspostavljanju kartičnog plaćanja građani će biti blagovremeno obaviješteni, a do tada se preporučuje korištenje gotovine za sve vrste plaćanja na njihovim pumpama.

Iz Gazproma i NIS Petrola poručili su da plaćanje korporativnim karticama i dalje funkcioniše bez prekida, kao i sakupljanje i korištenje bonus poena putem programa “Zajedno na putu”.

U narednim danima očekuje se više informacija o trajanju prekida plaćanja karticama.