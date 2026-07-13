Počelo postavljanje Luna parka u Tuzli, Grad traži izmještanje

Luna park Vrdoljak iz Hrvatske stigao je u Tuzlu 10. jula, a ovih dana u toku je postavljanje zabavnih sprava u Parku Husinski rudar. Dolazak luna parka izazvao je brojne reakcije, nakon čega se oglasio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

U saopćenju za javnost Grad Tuzla navodi da nije izdao dozvolu za postavljanje luna parka, ističući da je odobrenje, kako tvrde, izdala Direkcija Rudnika Kreka bez saglasnosti gradskih vlasti.

Gradonačelnik Lugavić poručio je da Grad najoštrije osuđuje postavljanje luna parka na ovoj lokaciji, navodeći da je Park Husinski rudar obnovljen značajnim javnim sredstvima i da je namijenjen odmoru, rekreaciji i boravku građana.

Iz Grada su zatražili od Direkcije Rudnika Kreka da ukine izdatu dozvolu i omogući izmještanje luna parka na drugu lokaciju, naglašavajući da park treba ostati zelena površina, a ne prostor za ovakvu vrstu sadržaja.

S druge strane, na terenu su u toku završne pripreme za otvaranje luna parka. Prema onome što je trenutno vidljivo, radnici prilikom postavljanja sprava vode računa o uređenim zelenim površinama. Cvjetne gredice i drveće nisu oštećeni, a pojedine površine, uključujući ružičnjake, dodatno su zaštićene kako bi se spriječila eventualna oštećenja tokom montaže.

Hoće li luna park ostati na ovoj lokaciji ili će biti izmješten, zavisit će od daljnjih odluka nadležnih institucija.