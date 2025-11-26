Počinje isplata jednokratne novčane pomoći radnicima u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, s ciljem zaštite njihovog materijalnog položaja.

Za zaposlene u institucijama BiH predviđena je isplata 1.000 KM jednokratne pomoći u netoiznosu, za što je osigurano do 36,5 miliona KM na poziciji tekuće rezerve.

Utvrđeni iznos jednokratne pomoći neće biti isplaćen članovima Predsjedništva BiH, zastupnicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrima i zamjenicima ministara, kao i osobama koje u trenutku stupanja na snagu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu nemaju status zaposlene osobe u institucijama BiH.

Isplata jednokratne naknade je posljedica nepravodobnog usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, zbog čega se isplata plaće zaposlenim u institucijama BiH tokom 2025. godine vršila na temelju osnovice iz 2024. godine (600,00 KM), umjesto osnovice iz 2025. godine (631,50 KM), zbog čega su zaposleni u tom razdoblju ostvarili umanjena primanja.