Uskoro počinje sanacija putne infrastrukture u prigradskim mjesnim zajednicama Tuzle

Edina Rizvić Aščić
Obustava saobraćaja/ radovi u ulici/ sanacija putne infrastrukture
Foto: Ilustracija

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle najavila je početak radova na sanaciji putne infrastrukture u prigradskim mjesnim zajednicama, s ciljem poboljšanja sigurnosti i uslova za odvijanje saobraćaja.

Radovi će obuhvatiti područja Soline, Doka­nja, Gornje Tuzle, Simin Hana, Ljepunica, Para Sela, Srednje i Donje Lipnice, Kiseljaka, Dobrnje, Pasaca Gornjih, kao i Obodnice Gornje i Donje te Dragunje.

Kako navode iz Službe, sanacija lokalnih puteva predstavlja važan korak ka unapređenju putne infrastrukture u naseljima koja se intenzivno razvijaju i koja svakodnevno koriste brojni stanovnici i poljoprivrednici.

Građani će o dinamici izvođenja radova biti pravovremeno obavještavani, a apeluje se na njihovo strpljenje i saradnju kako bi planirane aktivnosti mogle biti realizovane neometano i u predviđenim rokovima.

