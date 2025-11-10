Počinju pripreme bh. nogometaša za odlučujuće susrete kvalifikacija za SP

Jasmina Ibrahimović

Okupljanjem reprezentativaca u Sarajevu danas počinju pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine za posljednja dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunije i Austrije.

Selektor Sergej Barbarez prije dvije sedmice objavio je spisak igrača, a od pozvanih se na prozivci neće pojaviti defanzivac Rijeke, Stjepan Radeljić. Iz Saveza je saopćeno da će Radeljić zbog povrede propustiti predstojeće mečeve, ali je interesantno da je defanzivac Rijeke u nedjelju protiv Varaždina odigrao 80 minuta.

Barbarez, koji će se obratiti medijima danas u 15 sati, odlučio je da aktivira dva pretpoziva, te će se Zmajevima priključiti Adrian Leon Barišić i Dario Šarić.

Reprezentativci će danas i sutra trenirati u Butmiru, a u srijedu su planirana dva treninga na Koševu. U četvrtak i petak vratit će se u Trening kamp u Butmiru, a meč sa Rumunijom igra se u subotu na Bilinom polju. Reprezentacija će kvalifikacije završiti susretom s Austrijom 18. novembra u Beču.

BiH nakon šest mečeva zauzima drugo mjesto u kvalifikacijama sa 13 bodova, tri više od narednog protivnika Rumunije, dok je Austrija vodeća sa 15 bodova.

