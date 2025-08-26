Tuzla: Počela podjela novih kanti za smeće u Ši Selu

Ali Huremović
Tuzla: Počela podjela novih kanti za smeće u Ši Selu

U okviru projekta „Ekološki prihvatljivo održavanje higijene grada“, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u saradnji sa JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, započela je podjelu kanti za smeće građanima.

Tokom narednog perioda na području Mjesne zajednice Ši Selo biće podijeljeno ukupno 360 kanti zapremine 120 i 240 litara. Kante će dobiti domaćinstva koja se nalaze u ulicama na granici sa MZ Kula, gdje je program primarne selekcije otpada već uspostavljen.

Grad Tuzla i u narednim godinama planira nastaviti širiti mrežu primarne selekcije komunalnog otpada i kroz ovakve projekte obezbijediti građanima potrebnu infrastrukturu za pravilno odlaganje otpada.

pročitajte i ovo

Sport

Danas počinje Eurobasket: BiH u grupi C, prva utakmica protiv Kipra

BiH

Počele pripreme reprezentacije BiH u košarci u kolicima za Evropsko prvenstvo

Vijesti

Planovi FZZZ: Više od 101 milion KM za zapošljavanje i poduzetništvo mladih

Tuzla i TK

Tradicionalna manifestacija: Danas u Gradačcu počinje Sajam šljive

Vijesti

Elon Musk tuži Apple i OpenAI zbog navodnog monopola u oblasti umjetne inteligencije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]