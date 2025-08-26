U okviru projekta „Ekološki prihvatljivo održavanje higijene grada“, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u saradnji sa JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, započela je podjelu kanti za smeće građanima.

Tokom narednog perioda na području Mjesne zajednice Ši Selo biće podijeljeno ukupno 360 kanti zapremine 120 i 240 litara. Kante će dobiti domaćinstva koja se nalaze u ulicama na granici sa MZ Kula, gdje je program primarne selekcije otpada već uspostavljen.

Grad Tuzla i u narednim godinama planira nastaviti širiti mrežu primarne selekcije komunalnog otpada i kroz ovakve projekte obezbijediti građanima potrebnu infrastrukturu za pravilno odlaganje otpada.