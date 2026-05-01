Pokrenut disciplinski postupak protiv tužiteljice zbog slučaja Muharema Štulanovića

Pred Disciplinskom komisijom VSTV-a počeo je postupak protiv tužiteljice Tužilaštva Republike Srpske Dragice Glušac, zbog predmeta u kojem je optužila imama i profesora Muharema Štulanovića za krivično djelo koje je Ustavni sud BiH kasnije proglasio neustavnim i ukinuo.

Iz Ureda disciplinskog tužioca navode da je Glušac, iako tužiteljica s dugogodišnjim iskustvom, nastavila postupati u predmetu koji se odnosio na “povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda”, iako je to krivično djelo prestalo važiti odlukom Ustavnog suda BiH.

Zamjenica glavne disciplinske tužiteljice Aldijana Porča kazala je da će Ured dokazivati kako je neosnovanim gonjenjem nanesena šteta optuženom, jer je trpio posljedice za djelo koje više nije krivično djelo.

Glušac je odbacila navode disciplinske tužbe, tvrdeći da je radila zakonito, savjesno i u skladu s tužilačkom etikom. Navela je da poštuje odluku Ustavnog suda BiH, ali smatra da su u predmetu postojali elementi drugih krivičnih djela. Dodala je i da je na oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banjoj Luci uložila žalbu Vrhovnom sudu RS.

Štulanović je bio optužen zbog izjave iz januara 2023. godine u džamiji u Bihaću, kojom je, prema optužnici, Republika Srpska navodno izložena poruzi i omalovažavanju. Ustavni sud BiH je u januaru 2024. utvrdio da sporna odredba Krivičnog zakonika RS nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, nakon čega je prestala važiti.

Okružni sud u Banjoj Luci krajem februara 2024. oslobodio je Štulanovića optužbe, uz obrazloženje da u opisu djela nema obilježja drugog krivičnog djela.

Glavna rasprava po disciplinskoj tužbi protiv tužiteljice Dragice Glušac zakazana je za 9. juni.