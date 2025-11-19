Policija provodi opsežnu potragu nakon razbojništva u Kalesiji

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva intenzivno provode opsežne istražne radnje u vezi s jutrošnjim razbojništvom u centru Kalesije, tokom kojeg je došlo do upotrebe vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Uviđaj se obavlja na više lokacija na širem području, a u saradnji s policijom MUP-a RS-a vrši se pretraga terena i potraga za osobama koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Tokom aktivnosti na jednom od lokaliteta pronađeno je vozilo za koje se sumnja da je korišteno u razbojništvu, a pored njega i jedna osoba bez znakova života, za koju se preliminarno pretpostavlja da se radi o jednom od počinilaca. Smrt je na licu mjesta potvrdio mrtvozornik JU Dom zdravlja Kalesija.

Policija nastavlja s radom na rasvjetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti, te na identifikaciji i pronalasku preostalih osoba uključenih u događaj. Iz Uprave policije MUP-a TK-a saopćeno je da će press konferencija biti održana nakon što uviđaj i ostale istražne radnje budu u potpunosti završene, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.