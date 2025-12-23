Policijski sindikati u FBiH protive se hitnim izmjenama Zakona o policijskim službenicima

Upravni odbor Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao je danas na vanrednoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH i uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz Unije su saopćili da se protive predloženim izmjenama, navodeći da se zakon pokušava usvojiti po hitnom postupku, bez adekvatnog socijalnog dijaloga i bez ozbiljne analize posljedica koje bi izmjene imale na policijsku službu.

Kako ističu, policija je specifična služba i ne smije se dijeliti na povlaštene i ostale, te smatraju da predložena rješenja ne rješavaju sistemske probleme, već otvaraju prostor za izuzetke i privilegije.

Upravni odbor naglašava da se deficit policijskog kadra ne može rješavati produžavanjem radnog odnosa pojedincima, već redovnim zapošljavanjem, unapređenjem i penzionisanjem policijskih službenika.

Unija je pozvala Vladu Federacije BiH da povuče predloženi zakon, a Parlament Federacije BiH da ga ne razmatra po hitnom postupku ukoliko do povlačenja ne dođe, jer, kako navode, nisu ispunjeni zakonski uslovi za hitnost.

Kao alternativno rješenje, Unija samostalnih sindikata policije FBiH predlaže uvođenje starosne granice od 55 godina života kao uslova za prekid radnog odnosa radi odlaska u penziju, uz zadržavanje postojećih kriterija. Također, predlažu mogućnost prekida radnog odnosa na lični zahtjev policijskog službenika koji ispunjava uslove za penzionisanje po osnovu 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života, u skladu s važećim propisima Zakona o PIO. Kako navode, takvo rješenje već postoji u entitetu Republika Srpska i prihvatljivo je sindikalnom članstvu.

Na sjednici je prisustvovao i predsjednik Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović, koji je dao punu podršku zaključcima Upravnog odbora Unije, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.