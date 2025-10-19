Popodnevne navike koje mogu narušiti zdravlje mozga

Popodne je dio dana kada mnogi osjete pad energije i koncentracije, ali pojedine svakodnevne navike mogu dodatno opteretiti mozak. Umor, stres i loša rutina u to vrijeme mogu dugoročno uticati na pamćenje, raspoloženje i sposobnost fokusiranja. Stručnjaci upozoravaju da i najmanje promjene u popodnevnim navikama mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje mozga. Evo nekoliko navika koje bi trebalo izbjegavati.

Preskakanje obroka

Kada mozak ne dobije dovoljno energije, nivo šećera u krvi opada, što može izazvati nervozu, pad koncentracije i osjećaj iscrpljenosti. Nutricionisti savjetuju da se u popodnevnim satima ne preskače obrok, već da se konzumiraju lagane i hranljive namirnice poput voća, orašastih plodova ili jogurta. Takvi međuobroci stabilizuju energiju i poboljšavaju rad mozga bez osjećaja težine.

Previše kofeina kasno popodne

Kafa u kasnim popodnevnim satima može poremetiti san, a nedostatak sna povezan je s oštećenjem neuronskih veza i lošijim pamćenjem. Stručnjaci preporučuju da se posljednja šoljica kafe popije najkasnije šest sati prije spavanja. Umjesto kofeina, bolji izbor su biljni čajevi, poput mente ili zelenog čaja, ili jednostavno čaša vode koja može blago osvježiti i potaknuti koncentraciju.

Dugotrajno sjedenje bez pauze

Mozgu je potrebna dobra cirkulacija i dovoljan dotok kiseonika kako bi pravilno funkcionisao. Višesatno sjedenje usporava protok krvi i smanjuje snabdijevanje mozga kiseonikom. Stručnjaci savjetuju kratke pauze svakih 30 do 60 minuta – dovoljno je nekoliko minuta istezanja, kratke šetnje ili laganog razgibavanja. Takva aktivnost poboljšava cirkulaciju, smanjuje umor i povećava fokus.

Previše vremena pred ekranom

Dugotrajno gledanje u ekran i izloženost plavom svjetlu mogu izazvati naprezanje očiju, glavobolju i smanjenje koncentracije. Stručnjaci upozoravaju da višesatno korištenje telefona i računara bez pauze povećava mentalni umor i otežava zadržavanje pažnje. Kratke pauze, zatvaranje očiju na nekoliko minuta ili jednostavno udaljavanje od ekrana mogu pomoći u očuvanju jasnoće misli i boljem raspoloženju tokom dana.