Poslodavci TK upozorili na infrastrukturnu blokadu i nedostatak radne snage

Redovna godišnja Skupština Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH održana je 20. novembra 2025. godine u Tuzli uz prisustvo članova Grupacije, predstavnika udruženja poslodavaca s područja Kantona te rukovodstva Udruženja poslodavaca u FBiH.

Predsjednik UPFBiH Nihad Imširović pozdravio je članove Skupštine i naglasio značaj organiziranja poslodavaca u kantonalne grupacije pa tako i u TK te posebno istakao odličnu funkcionalnu vezu između UPFBiH i Grupacije.

„Tokom izvještajnog perioda, predsjednik Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH Adem Hanić i članovi Grupacije dali su izuzetan doprinos u realizaciji prioritetnih ciljeva i aktivnosti UPFBiH, a posebno kroz rad Upravnog odbora, ali i Pravnog i Ekonomskog savjeta, te drugih stručnih tijela UPFBiH. Članstvo u Grupaciji svakodnevno se širi, a time i bolja saradnja sa UPFBiH što je posebno došlo do izražaja u prethodnom periodu kroz pripremu zakonskih propisa na nivou FBiH i to Zakona o doprinosima, Zakona o fiskalizaciji transakcija, radno-pravnog zakonodavstva, odnosno Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakona o zdravstvenom osiguranju te u pripremi Zakona o radu FBiH. Pored toga, bilo je dosta zajedničkog rada na drugim posebnim propisaima iz pojedinih oblasti poslovanja na kojem su UPFBiH i kantonalne grupacije aktivno sarađivale. Tuzlanski kanton putem Grupacije kontinuirano ukazuje vlastima u FBiH na važnost rješavanja infrastrukturne blokade jer po tom pitanju, možemo slobodno reći, TK zaostaje u odnosu na sve druge kantone u FBiH. Tuzlanski kanton je uvijek bio industrijska regija te je vrlo važno sve ono što Grupacija radi na unapređenju pitanja energenata, zelene energije, usklađivanja sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada itd.“, kazao je Imširović te zahvalio Grupaciji na aktivnom radu kroz UPFBiH i pozvao na dalje širenje saradnje.

Predstavnici UPFBiH i ovom prilikom naglasili su da se članstvo Udruženja svakodnevno širi, pristupaju novi privredni subjekti i obrtnici što dokazuje da se poslodavci dodatno organiziraju s ciljem zaštite svojih prava i interesa u poslovnom okruženju.

Predsjednik Grupacije Adem Hanić predstavio je izvještaje o radu za period od 01.10.2023. do 30.09.2025. godine u kojima je istaknuto da je Grupacija aktivno uključena i sudjeluje u svim aktivnostima UPFBiH kroz saradnju sa vlastima, međunardonim organizacijama, privrednicima i kroz realizaciju zajedničkih međunarodnih i drugih projekata i aktivnosti. Predstavnici Grupacije sudjelovali su na svim sjednicama UO UPFBiH, skupština i radnim tijelima UPFBiH čime su dali značajan doprinos u realizaciji programskih ciljeva Udruženja. Kazao je da je Grupacija pokrenula inicijativu u vezi stvaranja pretpostavki za jednostavnije građenje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe. Kao rezultat, Skupština TK je 15.12.2023. usvojila izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju TK.

Kao jednu od značajnijih aktivnosti, predsjednik Grupacije je istakao i Tuzlansku inicijativu II koja se odnosi na stanje i perspektive ekonomskog i infrastrukturnog razvoja TK i konferenciju o saobraćajnoj deblokadi na kojima je Grupacija uzela aktivno učešće, u saradnji sa Privrednom komorom TK, Univerzitetom u Tuzli i drugim akterima. Grupacija je bila organizator, uz Privrednu komoru TK kao izvršnog organizatora, dvodnevne konferencije „Konferencija o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja TK“ održane 10.–11.6.2024 s ciljem rješavanje saobraćajnih blokada. Nakon konferencije pokrenute su aktivnosti koje su dovele do usvajanja Deklaracije o saobraćajnoj deblokadi TK na hitnoj sjednici Skupštine TK.

U izvještajnom periodu jasno je artikulirana i zabrinutost vezana za nedostatak adekvatne radne snage, uticaj rasta minimalne plaće na poslovne subjekte, visoke stope doprinosa koje opterećuju cijenu rada, nedostatak stimulativnih mjera prije svega za proizvodne djelatnosti kao i za izvozno orijentisane poslovne subjekte.

Hanić je također naglasio da su članovi Grupacije aktivno učestvovali u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Tuzlanskog kantona te da su održane četiri sjednice u 2023/24 s temama kao što su zaštita domaće proizvodnje, politika zapošljavanja, izmjene prostornog zakonodavstva i slično i dvije sjednice u periodu 2024/25 s fokusom na minimalnu plaću, uspostavljanje brenda „Kupujmo domaće“ i zapošljavanje. Hanić, kao i ostali prisutni, naglasili su da nisu zadovoljni intezitetom rada ESV-a TK i činjenicom da je održan mali broj sastanaka, uvažavajući činjenicu da Vijeće treba da osigura ključni dijalog između socijalnih partnera, odnosno vlasti, poslodavaca i sindikata.

Članovi Skupštine nisu zadovoljni iskorakom u smislu stvaranja boljeg i povoljnijeg poslovnog okruženja. Iskazali su nezadovoljstvo nedovoljnim rezultatima unatoč brojnim aktivnostima Udruženja na pripremi i predlaganju inicijativa i propisa, posebno na nivou FBiH, te je upćena poruka vlastima da se konkretni problemi privrednika i dugogodišnji zastoji moraju brže i kvalitetnije rješavati.

Na sjednici su imenovani i novi članovi Upravnog odbora. Na prijedlog Udruženja privednika Lukavac imenovana je Lejla Redžić, a na prijedlog Udruženja poslodavaca Živinice Emir Zoletić.

Tokom sjednice predstavljena je prezentacija i diskusija na temu zaštite ljudskih prava u poslovnom sektoru, u okviru projekta Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora BiH koju realizuje Udruženje poslodavaca u FBiH i Unija poslodavaca RS-a, a uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj projekta je doprinijeti zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini promocijom provedbe Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima unutar poslovnog sektora u BiH. Kroz prezentaciju i diskusiju, učesnici su se upoznati s ključnim standardima, obavezama i praktičnim smjernicama za unapređenje zaštite prava radnika i odgovornog poslovnog upravljanja, te je posebno naglašeno da savremeni poslovni subjekti, bez obzira na sektor i veličinu, sve više moraju usklađivati svoje procese sa europskim i međunarodnim principima poslovanja zasnovanim na poštivanju ljudskih prava.

Poslodavci su pokazali veliki interes za ovaj projekat te naglasili važnost ovakvih i sličnih projekata u smislu jačanja i izgradnje odgovornih kompanija i otpornih biznisa u poslovnom okruženju FBiH.

Na kraju sjednice učesnici su istakli važnost nastavka djelovanja Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona, zajedno s Udruženjem poslodavaca u FBiH, na zastupanju interesa privrede Tuzlanskog kantona i FBiH i jačanju dijaloga sa svim relevantnim institucijama.