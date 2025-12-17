Potpisani ugovori o stipendiranju učenika deficitarnih usmjerenja u TK

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potpisao je danas ugovore o stipendiranju 39 redovnih učenika prvih razreda srednjih škola koji su u ovoj školskoj godini upisali jedno od usmjerenja s liste deficitarnih zanimanja.

Pojedinačni iznos stipendije je 1.170 KM dok je ukupna vrijednost izdvojenih sredstava 45.630 KM.

Omerović ističe da je riječ o malom koraku koje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK čini kao doprinos stabilizaciji tržišta rada u BiH, kao i da su stipendije podrška mladim ljudima da nastave sa obrazovanjem.

– Mi upravo radimo i analitiku s ciljem da unaprijedimo i da damo poticaje mladim ljudima da sljedeće godine u većem broju upišu deficitarna zanimanja. U ovoj školskoj godini 214 učenika opisalo je prvi razred za svih 10 deficitarnih zanimanja koje smo mi izdvojili kao takva zajedno s drugim relevantnim institucijama koje učestvuju u tome. Oni će sigurno imati posao kada završe za ova zanimanja jer su deficitarna, ali također pruža im se prilika u drugoj i trećoj godini da rade praksu kod poslodavaca i da zarade određena sredstva na način kao što smo to definisali propisima – kazao je Omerović.

Stipendije su dobila tri učenika budući zidari-fasaderi-izolateri, 22 keramičara-teracera, dva stolara-tapetara, jedan plinski vodoinstalter, tri autoelektričara i osam kuhara.

– Drago mi je što su Vlada TK i Ministarstvo prepoznali plemenito zanimanje kao nešto što je potrebno ljudima. Mnogo kvalitetnih i obučenih kuhara je potrebno restoranima. Ova stipendija će mi pomoći da pokrijem troškove školovanja te da ispunim svoj san a to je da postanem kuhar – kazala je Jasna Babić učenica Turističko-ugostiteljske škole Tuzla.

– Da djeca imaju odskočnu dasku i da znaju da neko misli na njih, a i za mene i moj kućni budžet dosta znači ova stipendija – kazao je jedan od roditelja, te dodaje da “stipendiju vidi kao vjetar u leđa i poticaj za njegovo dijete“.

Među novoupisanim keramičarima-teracerima je i Almir Husić.

– Upisao sam Građevinsko-geodetsku školu u Tuzli zato što sam odmalena htio biti keramičar, to me zanimalo. Ova stipendija mi znači da mogu imati džeparac, kao i mnogi učenici – kazao je Husić, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.