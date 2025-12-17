Vlada TK dodijelila stipendije za obrazovanje kadrova u deficitarnim zanimanjima

Stipendije je i ove godine osiguralo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja. Iz ministarstva ističu da je cilj i ove godine bio pružiti podršku učenicima koji su se odlučili za obrazovne profile koji su sve rjeđi na tržištu rada.

Među 39 učenika koji su nagrađeni stipendijama za deficitarna zanimanja našla se i Jasna, učenica kuharskog smjera u Turističko – ugostiteljskoj školi Tuzla. Ističe kako su joj kulinarstvo, a posebno pravljenje kolača i poslastica ljubav koju gaji od malena, a stipendija koju je dobila pomoći će joj u daljem obrazovanju.

„Mnogo mi je drago što su vlada i ministarstvo prepoznali ovo plemenito zanimanje kao nešto što je potrebno ljudima. Mnogo kvalitetnih i obučenih kuhara je potrebno restoranima. Ova stipendija će mi pomoći da pokrijem troškove školovanja i ispunim svoj san a to je da postanem kuhar.“ ističe Jasna Babić, učenica Turističko – ugostiteljske škole Tuzla.

Da stipendije mnogo znače učenicima potvrđuju i njihovi roditelji. Jasnin otac Ramiz kaže da je svaka novčana pomoć dobrodošla, posebno kada se njome prepoznaje i cijeni trud učenika.

„Za moje dijete znači to jedan vjetar u leđa, poticaj. Da djeca imaju neku odskočnu dasku, da neko misli na njih, a i za mene za moj budžet dosta znači ova stipendija.“ navodi Ramiz Hadžić, roditelj đaka.

Ove godine dodijeljeno je 39 stipendija u iznosu od po 1.170 KM, što ukupno iznosi oko 45 hiljada maraka za stipendiranje učenika. Najveći broj stipendista školuje se za zanimanja poput keramičara, kuhara, zidara i sličnih deficitarnih zanimanja.

„Ovo je doprinos obrazovanja i stabilizacije tržišta rada u BiH. Ovo je naravno mal korak, neophodno je da i drugi akteri daju svoj doprinos. Mi upravo radimo i analitiku sa ciljem unaprjeđenja i da damo poticaj mladim ljudima da sljedeće godine u većem broju upišu deficitarna zanimanja.” ističe ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Iz ministarstva obrazovanja ističu da je ove školske godine upisano 214 učenika u svih 10 deficitarnih zanimanja, što i dalje nije dovoljno za potrebe tržišta rada.

„Nastojat ćemo u sljedećoj godini da unaprijedimo ovaj proces. Ove stipendije su podrška mladim ljudima da nastave sa obrazovanjem. Oni će sigurno imati posao kada završe školovanje jer su deficitarna.” dodaje Omerović.

Broj učenika koji svake godine biraju deficitarna zanimanja varira, a iz ministarstva obrazovanja ističu da interes postoji te da će nastojati učiniti ova zanimanja privlačnijim za buduće srednjoškolce.

