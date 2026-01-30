Potvrđena optužnica protiv Mevlida Jašarevića

Državni sud je protiv Mevlida Jašarevića, ranije osuđenog za teroristički napad na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu, potvrdio optužnicu zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, potvrđeno je Detektoru.

Kako je rečeno iz Suda BiH, ročište za izjašnjenje o krivnji Jašarevića će biti zakazano nakon uloženih eventualnih prethodnih prigovora.

Ranije su iz Tužilaštva saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH u Istočnom Sarajevu, tereti da je u dva navrata prema službenicama Zavoda upućivao verbalne i fizičke prijetnje u namjeri da spriječi i ometa obavljanje službenih radnji u vezi s mjerama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

“Optuženi se tereti da je silom i prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu, pokušao spriječiti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja”, navodi se u saopštenju.

Jašarević je ranije osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD-a, na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, izgovarao prijetnje službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade.