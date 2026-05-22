Potvrđena optužnica zbog ubistva Danke Ilić

Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbe branilaca Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, čime je potvrđena optužnica protiv njih zbog sumnje da su počinili teško ubistvo djevojčice Danke Ilić.

Istovremeno, dio predmeta koji se odnosi na Radoslava Dragijevića, Dejanovog oca, ukinut je i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. On se tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Tužilaštvo je za Dragijevića i Jankovića predložilo kazne doživotnog zatvora. Prema navodima optužnice, oni se sumnjiče da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora službenim vozilom udarili dvogodišnju djevojčicu, a potom njeno tijelo premjestili.

Tijelo djevojčice Danke Ilić do danas nije pronađeno.