Povratnici u Premijer ligu savladali Slobodu u Mostaru

Jasmina Ibrahimović
Foto: Elvis Šabić/SRK Zrinjski

Rukometaši Zrinjskog ostvarili su drugu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine savladavši ekipu Slobode iz Tuzle rezultatom 27:23 u susretu trećeg kola.

U dvorani na Bijelom brijegu Mostarci su od početka nametnuli svoj ritam i već u prvom poluvremenu stekli značajnu prednost, otišavši na odmor s vodstvom od 18:11.

U drugom dijelu Sloboda je pokušala uhvatiti priključak i u jednom trenutku smanjila zaostatak na tri gola razlike, ali Zrinjski nije dozvolio preokret te je rutinski priveo meč kraju. Najefikasniji u domaćem sastavu bili su Šaravanja i Pavičić sa po šest pogodaka, dok je Bošković dodao pet.

Kod Tuzlaka su se istaknuli Grobelnik i Dragičević s po četiri gola, te Zečević i Berry koji su postigli po tri.

pročitajte i ovo

Vijesti

Pretresi SIPA-e zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo dr. Josip Hudić

Tuzla i TK

Grad Tuzla izdvojio 10.000 KM za mobilnost mladih

Istaknuto

Promocija drugog dijela knjige “Bio u Tuzli” Sulejmana Mulića Šulca u Ateljeu Ismeta Mujezinovića

BiH

Danas se sastaje Vijeće ministara BiH, na dnevnom redu niz tačaka

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]