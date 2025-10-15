Povratnici u Premijer ligu savladali Slobodu u Mostaru

Rukometaši Zrinjskog ostvarili su drugu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine savladavši ekipu Slobode iz Tuzle rezultatom 27:23 u susretu trećeg kola.

U dvorani na Bijelom brijegu Mostarci su od početka nametnuli svoj ritam i već u prvom poluvremenu stekli značajnu prednost, otišavši na odmor s vodstvom od 18:11.

U drugom dijelu Sloboda je pokušala uhvatiti priključak i u jednom trenutku smanjila zaostatak na tri gola razlike, ali Zrinjski nije dozvolio preokret te je rutinski priveo meč kraju. Najefikasniji u domaćem sastavu bili su Šaravanja i Pavičić sa po šest pogodaka, dok je Bošković dodao pet.

Kod Tuzlaka su se istaknuli Grobelnik i Dragičević s po četiri gola, te Zečević i Berry koji su postigli po tri.