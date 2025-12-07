Poznati datumi i satnice mogućih utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Foto: FS BiH

FIFA je objavila zvanične termine, satnicu i stadione za grupnu fazu Svjetskog prvenstva 2026.

Ako se Bosna i Hercegovina kroz baraž izbori za plasman, Zmajevi bi u grupi B otvorili takmičenje protiv Kanade 12. juna u Torontu, uz početak u 21:00 sat po srednjoevropskom vremenu.

Druga utakmica bila bi na programu 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, također od 21:00 sat, dok bi treći meč protiv Katara bio zakazan za 24. juni u Seattleu, u istom terminu.

Podsjećamo, BiH 26. marta gostuje Velsu u polufinalu baraža, a u slučaju pobjede 31. marta bi na domaćem terenu igrala finale protiv Italije ili Sjeverne Irske.

