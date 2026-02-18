Poznati iznosi komunalne takse za kladionice, koncerte i muziku uživo u Tuzli

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća tuzla trebale bi biti uvojene nove komunalne takse čime će se Tuzla pridružiti ostalim gradovima koje naplaćuju takse na ovu vrstu zabave. Sjednica je zakazana za 23. februar, kada bi vijećnici trebali razmatrati i odlučivati o prijedlogu odluke kojom se precizno definišu vrste taksi i iznosi koji bi se naplaćivali na području grada.

Prema prijedlogu odluke, komunalne takse obuhvataju više djelatnosti, među kojima su igre na sreću, muzika uživo u ugostiteljskim objektima, komercijalne koncerte, bankomate i druge automatske uređaje za naplatu usluga.

U javnosti se posljednjih dana posebno govori o taksama koje bi se odnosile na kladionice, iako se taj naziv direktno ne spominje u tekstu odluke. Međutim, dokument navodi da se taksa naplaćuje za poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i ili posebne igre na sreću, što se u praksi može odnositi na kladionice i slične objekte.

Visoke godišnje takse za poslovne prostore igara na sreću

U Tarifi broj 3, koja se odnosi na poslovne prostore u kojima se priređuju klasične ili posebne igre na sreću (kladionice), predviđeno je da se taksa plaća na godišnjem nivou, a iznosi su gotovo identični u svim zonama grada.

Prema prijedlogu, godišnja taksa bi iznosila 20.000 KM u nultoj zoni, 19.990 KM u prvoj zoni, 19.980 KM u drugoj zoni, te 19.970 KM u trećoj zoni.

Muzika uživo u ugostiteljskim objektima: dnevno, mjesečno ili godišnje

Prijedlog odluke predviđa i komunalne takse za držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i baštama. U Tarifi broj 4 navedeno je da se taksa može plaćati po danu, kao mjesečni paušal ili kao godišnji paušal, zavisno od izbora organizatora ili vlasnika objekta.

U nultoj zoni taksa po jednom danu iznosila bi 30 KM, mjesečni paušal 150 KM, a godišnji 350 KM. U prvoj zoni taksa bi iznosila 20 KM po danu, 130 KM mjesečno i 300 KM godišnje. U drugoj zoni predviđeno je 15 KM po danu, 110 KM mjesečno i 250 KM godišnje, dok bi u trećoj zoni iznos bio 10 KM po danu, 100 KM mjesečno i 200 KM godišnje.

Komercijalni koncerti: naplata po kvadratnom metru

Komunalne takse u prijedlogu odluke obuhvataju i komercijalne koncerte. U Tarifi broj 5 navedeno je da se taksa obračunava po kvadratnom metru prostora u kojem se koncert održava.

Za koncerte u zatvorenom prostoru taksa bi iznosila 0,75 KM po metru kvadratnom, dok bi za otvoreni prostor iznos bio 0,35 KM po metru kvadratnom.

U napomeni se precizira da se taksa ne naplaćuje za koncerte koji nisu komercijalnog karaktera, odnosno za događaje na kojima se ne prodaju ulaznice.

Bankomati i automatski uređaji također ulaze u sistem taksi

Prijedlog odluke predviđa i naplatu taksi za postavljanje i držanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine, odnosno bankomata. U Tarifi broj 6 navedeno je da bi se taksa plaćala godišnje po jednom uređaju, i to 1.000 KM u nultoj zoni, 990 KM u prvoj, 980 KM u drugoj i 970 KM u trećoj zoni.

U Tarifi broj 7 navedene su i takse za druge automatske uređaje koji naplaćuju usluge gotovinom, karticama ili putem telekom operatera, poput kafemata, parkomata i sličnih uređaja. Za njih je predviđeno da se godišnje plaća 100 KM u nultoj zoni, 75 KM u prvoj, 50 KM u drugoj i 25 KM u trećoj zoni.

Odluka predviđa zoniranje grada i kriterije za obračun

Prema prijedlogu, visina taksi određivala bi se prema kriterijima kao što su površina prostora po metru kvadratnom, broj predmeta koji se koriste, kao i zona u kojoj se djelatnost obavlja. Grad Tuzla bi, u tom smislu, bio podijeljen na četiri zone, a detalji bi bili definisani u aneksu odluke.

U obrazloženju je navedeno da se donošenjem ove odluke želi na adekvatan i detaljan način urediti oblast komunalnih taksi na području grada Tuzle.

Ukoliko prijedlog bude usvojen, Tuzla bi se pridružila drugim gradovima koji su posljednjih godina kroz komunalne takse nastojali regulisati djelatnosti poput igara na sreću, organizacije zabavnih događaja i korištenja javnog prostora za komercijalne sadržaje.