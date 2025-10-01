Pravilo kružnog toka, da li ga znamo?

Ovo pravilo kružnog toka sa dvije trake i pitanje ko ima prednost i dalje izazivaju nedoumice kod mnogih vozača. Najčešća zabluda je da vozilo koje se nalazi u unutrašnjoj traci može slobodno izaći iz kružnog toka presijecajući put vozilu u vanjskoj traci. Takav potez je pogrešan i opasan.

Propis je jasan, vozilo koje se nalazi u vanjskoj traci kružnog toka ima prednost pri izlasku. Vozilo iz unutrašnje trake ne smije presjeći put vozilu koje se već kreće u vanjskoj traci prema izlazu. Ako vozač iz unutrašnje trake želi napustiti kružni tok, mora se na vrijeme prebaciti u vanjsku traku, vodeći računa da time ne ugrozi druge učesnike u saobraćaju.

Ovo pravilo postoji radi sigurnosti i smanjenja rizika od bočnih sudara. Nepravilno kretanje unutar kružnog toka jedna je od najčešćih grešaka koje dovode do nesreća, posebno na prometnim raskrsnicama sa dvije trake.

Vozilo u vanjskoj traci uvijek ima prednost pri izlasku, a unutrašnja traka se koristi isključivo za kretanje unutar kružnog toka ili za pripremu skretanja, uz obavezno uključivanje pokazivača pravca i provjeru mrtvog ugla.

