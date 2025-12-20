Praznične gužve počele: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH evidentirane su sinoć i jutros.

Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Šamac, Kozarska Dubica, Kostajnica, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz kraća zadržavanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH su, kako se navodi, očekivane uoči predstojećih praznika, kada veći broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu dolazi u posjetu porodici i domovini.

Zbog povećanog broja vozila, pojačan je i saobraćaj na cestama širom Bosne i Hercegovine, naročito u većim gradskim zonama, gdje dolazi do usporenog kretanja i formiranja kolona. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, održavanje sigurnosnog odstojanja i strpljiva vožnja, kako bi se putovanje proteklo bez neugodnosti i zastoja.

