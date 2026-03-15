Pred Ustavnim sudom FBiH pokrenuta ocjena ustavnosti izmjena Zakona o PIO

Ocjena ustavnosti Zakona o PIO pokrenuta je pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je jedna trećina poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podnijela zahtjev za preispitivanje određenih odredbi izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U zahtjevu koji je upućen Ustavnom sudu FBiH navodi se da se traži ocjena ustavnosti člana 81. te člana 13. kao samostalnog člana Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH broj 6/26.

Podnosioci zahtjeva pozivaju se na odredbe Ustava Federacije BiH koje omogućavaju jednoj trećini poslanika u Predstavničkom domu da pokrenu postupak pred Ustavnim sudom radi ocjene usklađenosti zakona sa ustavom.

U dokumentu je navedeno da se istovremeno traži i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena spornih odredbi zakona, odnosno člana 81. i člana 13. izmjena Zakona o PIO, sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije BiH.

Kako je obrazloženo u zahtjevu, riječ je o propisu koji uređuje način utvrđivanja najniže, zajamčene i najviše penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te podnosioci smatraju da bi sud trebao ovaj predmet razmatrati prioritetno zbog njegovog značaja za veliki broj korisnika penzijskog sistema.

Predmet zahtjeva odnosi se upravo na izmjene zakona kojima je izmijenjen dosadašnji sistem određivanja najniže, zajamčene i najviše penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije BiH u narednom periodu treba odlučiti da li će prihvatiti zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o PIO i da li postoje razlozi za eventualno privremeno obustavljanje primjene spornih odredbi.