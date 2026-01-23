Zakon o PIO danas pred Domom naroda, Delić: Penzije veće već od 5. februara ako bude podrške

Zakon o PIO danas se razmatra na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koja je zakazana za 23. januar s početkom u 13 sati, uz budžet Federacije BiH za 2026 i prateći zakon o izvršavanju budžeta.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Predstavnički dom ranije usvojio Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te da je tekst upućen Domu naroda na potvrđivanje, a razmatranje je zakazano upravo za današnju sjednicu.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da bi, ukoliko Dom naroda danas da većinsku podršku, penzioneri mogli dobiti uvećane penzije već 5. februara. “Prvo povećanje iznosit će 11,6 posto, dok se za juli planira dodatno povećanje od 5,6 posto”, naveo je Delić, uz procjenu da bi to ukupno bilo više od 17 posto rasta u 2026. godini.

Odluka Doma naroda važna je i zbog toga što se na istoj sjednici razmatra budžet Federacije BiH za 2026, koji je već usvojio Predstavnički dom, te zakon o izvršavanju budžeta, bez kojih se ne može ući u punu primjenu ključnih finansijskih akata za ovu godinu.