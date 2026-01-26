Izmjene Zakona o PIO: Veće penzije od februara, uređuju se i troškovi sahrane

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime su, kako navode, potvrđeni ključni koraci u reformi penzijskog sistema u Federaciji BiH.

Prema saopćenju Ministarstva, usvajanjem zakona stvoreni su uslovi da već od 5. februara 2026. godine počne isplata uvećanih penzija za 465.000 penzionera u Federaciji BiH. Povećanje bi, navode, iznosilo 11,6 posto kroz prvo, januarsko, usklađivanje, dok bi u drugom, polugodišnjem usklađivanju penzije dodatno rasle između pet i šest posto. Time bi ukupno povećanje penzija u 2026. godini, prema projekcijama Ministarstva, bilo veće od 17 posto.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je rezultat postignut uvođenjem nove formule usklađivanja penzija, zasnovane na kombinaciji indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta prosječne plate, u omjeru 60 prema 40 posto i obratno, uz primjenu povoljnijeg pokazatelja za penzionere u svakom konkretnom obračunu. Ministarstvo navodi da bi takav model trebao donijeti predvidivija i redovnija usklađivanja.

Iz Ministarstva ističu da zakon donosi i druge izmjene, među kojima su uvođenje dva redovna usklađivanja godišnje umjesto dosadašnjeg jednog, preciznije uređenje prava na naknadu troškova sahrane, te izmjene koje podrazumijevaju uvođenje diferenciranih minimalnih penzija u skladu s godinama staža.

Dodaje se i da se stečena prava penzionera ne mogu umanjivati, da penzije ne mogu biti smanjene, te da se usklađivanje može vršiti isključivo u smjeru povećanja. Minimalna penzija, kako navode, ostaje zaštićena i nastavlja rasti u skladu s novim zakonskim rješenjem.

Ministar Delić poručio je da usvajanje zakona predstavlja poruku sigurnosti za penzionere, navodeći da od 5. februara sve penzije rastu, uz jasniju i predvidiviju formulu usklađivanja vezanu za ekonomska kretanja.

U saopćenju se podsjeća da je donošenje ovog zakona rezultat zahtjeva Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH, kao i zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH proisteklog iz tematske rasprave o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju, unapređenju standarda penzionera i dugoročnoj održivosti sistema. Ministarstvo navodi da je nakon te rasprave Parlament zadužio Vladu Federacije BiH da pripremi zakonsko rješenje koje istovremeno poboljšava primanja penzionera i jača stabilnost sistema.