S novom godinom počeo i novi model usklađivanja penzija

Federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević potvrdio je da bi penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini mogle rasti za oko 17 posto, nakon što se na dnevnom redu sjednice Vlada Federacije BiH našao Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kako je pojasnio Kraljević, osnovni razlog za izmjene zakona je zahtjev predstavnika penzionera da se promijeni postojeća formula usklađivanja penzija propisana članom 79. važećeg zakona. Trenutni model podrazumijeva omjer 50 posto rasta bruto domaćeg proizvoda i 50 posto rasta cijena, što bi, prema procjenama, u narednim godinama dovelo do vrlo skromnog povećanja penzija.

Penzioneri su zato zatražili novi model usklađivanja koji bi u većoj mjeri pratio rast plata u Federaciji BiH, u kombinaciji s rastom cijena. Predložena formula 60 prema 40 posto, u korist parametra koji je povoljniji za penzionere, omogućila bi osjetnije povećanje penzija, ali bi istovremeno zahtijevala i veća izdvajanja iz federalnog budžeta.

Kraljević je naveo da su u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu za Federalni zavod PIO planirana sredstva u iznosu od 4.422.251.070 konvertibilnih maraka, dok projekcije naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u istoj godini iznose 3.273.972.465 KM.

Prema njegovim riječima, upravo ta razlika između planiranih rashoda i očekivanih prihoda pokazuje koliki će teret eventualno povećanje penzija imati na federalni budžet, ali i opredijeljenost vlasti da se odgovori na zahtjeve penzionera i poboljša njihov materijalni položaj u 2026. godini.