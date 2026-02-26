Predložen pritvor za 29-godišnjaka iz Lukavca zbog sumnje na trgovinu drogom

Selma Jatić
Predložen pritvor za 29-godišnjaka iz Lukavca zbog sumnje na trgovinu drogom
Foto: Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK i Kantonalnog suda Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Rijada Hodžića (29) iz Lukavca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Prema navodima Tužilaštva, policijski službenici Policijske uprave Kladanj su 24. februara 2026. godine na području Kladnja zaustavili vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Postupajući po nalogu Tužilaštva, a uz naredbu Općinskog suda u Živinicama, izvršen je pretres automobila.

Tom prilikom su pronađena dva veća pakovanja sa oko dva kilograma opojne droge marihuana, kao i određeni iznos novca.

Nakon pretresa Hodžić je lišen slobode, a istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Kladanj obavili su kriminalističku obradu. Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, osumnjičeni je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, dok će sud donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora.

pročitajte i ovo

Vijesti

Predložena mjera pritvora za Mahira Kuduzovića iz Doboja

Tuzla i TK

Određen pritvor Tuzlaku zbog pljačke i pucanja na policajca u Gračanici

Tuzla i TK

Pokušao ubiti policajca: Tužilaštvo TK traži pritvor za muškarca iz Tuzle

Istaknuto

Predložena mjera pritvora za Rifeta Berkovića (37)

Vijesti

Pronevjera u službi, uhapšen muškarac iz Gračanice

Tuzla i TK

Određen pritvor Dini Sejmenoviću zbog sumnje na trgovinu drogom

BiH

Od 50 do 230 KM: U ovom dijelu BiH sva djeca će imati dječiji doplatak

Tuzla i TK

Tradicionalni iftar u Tuzli okupio direktore škola i nastavnike Islamske vjeronauke

BiH

Vozač sa 1,75 promila alkohola izazvao saobraćajnu nesreću kod Bratunca

Istaknuto

BHRT na korak do gašenja: Obustavljen regularni program

BiH

OHR: Naziv „Srpska kuća“ u Brčkom nije u skladu s multietničkim karakterom Distrikta

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]