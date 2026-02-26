Predložen pritvor za 29-godišnjaka iz Lukavca zbog sumnje na trgovinu drogom

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Rijada Hodžića (29) iz Lukavca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Prema navodima Tužilaštva, policijski službenici Policijske uprave Kladanj su 24. februara 2026. godine na području Kladnja zaustavili vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Postupajući po nalogu Tužilaštva, a uz naredbu Općinskog suda u Živinicama, izvršen je pretres automobila.

Tom prilikom su pronađena dva veća pakovanja sa oko dva kilograma opojne droge marihuana, kao i određeni iznos novca.

Nakon pretresa Hodžić je lišen slobode, a istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Kladanj obavili su kriminalističku obradu. Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, osumnjičeni je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, dok će sud donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora.