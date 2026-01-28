Predložen pritvor za Saliha Zulčića iz Tuzle

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Saliha Zulčića (34) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teške tjelesne povrede.

Zulčić je osumnjičen da je 26. januara 2026. godine oko 14,30 sati u tuzlanskom naselju Slatina, iz automobila u kojem se vozio, zaustavio vozilo u kojem je bio oštećeni M.H, izašao iz vozila, prišao do oštećenog koji je bio u automobilu i kroz otvoren prozor mu zadao udarac šakom u glavu. Oštećeni je tada izašao iz automobila, predstavio se da je policijski službenik, pokazao osumnjičenom službenu iskaznicu i tražio da prestane sa nasilničkim ponašanjem, ali mu je Zulčić zadao još jedan udarac nogom u predjelu butine i nakon toga udarcima nogama i rukama oštetio automobil u kojem je bio oštećeni.

Istog dana oko 16 sati u centru Tuzle, je prvo uzeo telefon oštećenom A.I, koji je tražio da mu vrati telefon, ali mu je osumnjičeni zadao više udaraca telefonom u glavu, te ga nastavio udarati rukama i nogama po cijelom tijelu i kada je pao na travnjak i nanio mu teške tjelesne povrede.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla su odmah nakon toga lišili slobode osumnjičenog. Obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.