Predložena mjera pritvora za Amela Šehića

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Amela Šehića (39), nastanjen na području Živinica, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti.

Šehić je osumnjičen da je 26. Januara 2026. godine na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Gornje u blizini Živinica, prethodno dovodeći sebe u stanje alkoholiziranosti sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,65 promila, svjestan da je nesposoban za sigurnu vožnju, upravljao je vozilom neprilagođenom brzinom po vlažnom kolovozu, izgubio kontrolu, sletio sa ceste u dvorište porodične kuće i udario u betonski stup rasvjete. Tom prilikom je uslijed povreda glave i grudnog koša smrtno stradao saputnik u vozilu A.M, dvije osobe koje su bile u vozilu su teže povrijeđene i jedna sa lakšim tjelesnim povredama.

Policijski službenici OKP PU Kalesija i dežurni tužilac su obavili uviđaj na mjestu događaja, uzete su izjave svjedoka i utvrđeno je da je u vrijeme saobraćajne nezgode, po ranijim prekršajima u saobraćaju, Šehiću bila oduzeta vozačka dozvola.

Policijski službenici PU Živinice su osumnjičenog lišili slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužialac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.