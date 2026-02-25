Predložena mjera pritvora za Mahira Kuduzovića iz Doboja

Nedžida Sprečaković
Tužilaštvo TK zgrada
Foto: Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK i Kantonalnog suda Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Mahira Kuduzovića (30), nastanjen na području Doboja, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva

Kuduzović je osumnjičen da je u večernjim satima 22. februara 2026. godine u centru Gračanice, nakon što ga je E.M fizički napao i više puta udario rukama u predjelu lica a potom izvukao i teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu, izvadio nož iz prsluka i ubo E.M u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život. Osumnjičeni je nakon toga pobjegao sa mjesta događaja.

Nakon prijave o događaju na teren su izašli policijski službenici PU Gračanica, pronašli su osumnjičenog i lišili ga slobode. Obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kuduzovića.

Istražne radnje su u toku.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Pokušao ubiti policajca: Tužilaštvo TK traži pritvor za muškarca iz Tuzle

Vijesti

Pronevjera u službi, uhapšen muškarac iz Gračanice

Tuzla i TK

Određen pritvor Dini Sejmenoviću zbog sumnje na trgovinu drogom

Vijesti

Tužilaštvo TK predložilo pritvor za 14 osumnjičenih zbog organizovanog napada na...

Tuzla i TK

Predložen pritvor za 25-godišnjaka iz Tuzle zbog prometa drogom

Tuzla i TK

Tužilaštvo TK preuzelo 14 osumnjičenih zbog napada kod Aerodroma Tuzla

Tuzla i TK

Vlada TK traži mjere za očuvanje domaće proizvodnje mlijeka

Vijesti

Vijeće ministara BiH danas zasjeda: Razmatra se Plan rasta EU

Vijesti

Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale u Tuzli

Tuzla i TK

Vlada TK: Milionska ulaganja u zaštitu zraka i upravljanje otpadom

Vijesti

Svjetlosna signalizacija na pješačkom prelazu nakon inicijative vijećnika Ibeljića

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]