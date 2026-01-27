Predsjedništvo BiH o statusu BHRT-a, donijeti i zaključci

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića, Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici usvojilo zaključke o BHRT-u. Bećirović je u petak 23.1.2026. godine uputio zahtjev za održavanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH s jednom tačkom dnevnog reda i to razmatranje kritičnog finansijskog stanja u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici usvojilo sljedeće zaključke: