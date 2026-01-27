Predsjedništvo BiH o statusu BHRT-a, donijeti i zaključci

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića, Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici usvojilo zaključke o BHRT-u. Bećirović je u petak 23.1.2026. godine uputio zahtjev za održavanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH s jednom tačkom dnevnog reda i to razmatranje kritičnog finansijskog stanja u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici usvojilo sljedeće zaključke:

  1. Predsjedništvo BiH ocjenjuje da trenutno finansijsko stanje u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (BHRT) predstavlja prijetnju njegovom opstanku. Kritična finansijska situacija je posljedica kršenja Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine i drugih povezanih zakona od strane Javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske (RTRS).
  2. Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH da hitno osigura dosljedno provođenje Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu raspodjele naplaćene RTV takse u skladu sa Zakonom.
  3. Predsjedništvo BiH poziva nadležne institucije Bosne i Hercegovine, da bez odlaganja, pristupe preduzimanju svih potrebnih mjera iz svoje nadležnosti, kako bi se osigurala prinudna naplata duga u iznosu od 103,5 miliona KM u korist BHRT-a.
  4. Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i sve druge nadležne institucije da donesu hitne mjere kojima će se iz odgovarajućih raspoloživih sredstava osigurati interventna sredstva kako bi se spriječio prestanak rada BHRT-a i osigurao nastavak kontinuiranog funkcioniranja.
  5. Predsjedništvo BiH zahtijeva od nadležnih institucija da hitno osiguraju sredstva za ostvarivanje punih prava iz rada i po osnovu rada zaposlenika Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonima i drugim propisima.
  6. Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku BiH“.

