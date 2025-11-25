Premijer Halilagić: Imamo i obavezu da poštujemo i slavimo Bosnu i Hercegovinu!

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je javnu čestitku građankama i građanima:

„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i svoje ime, s iskrenim željama da zajednički djelujemo u izgradnji i jačanju države, svim građankama i građanima čestitam 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Uz ponos što je naša domovina utemeljena kao država građana i ravnopravnih naroda, imamo i obavezu da poštujemo i slavimo Bosnu i Hercegovinu u čije stvaranje su mnogi ugradili svoje živote“, poručio je Halilagić.