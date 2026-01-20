Preminula je pjevačica Blagica Beti Đorđević, jedna od prepoznatljivih interpretatorica domaće muzičke scene, poznata po hitu „Počnimo ljubav ispočetka“. Imala je 80 godina.

Rođena je 1946. godine u Kumanovu, a na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije stigla je krajem šezdesetih. Prvi singl „Kraj moje tuge“ objavila je 1974. godine, a tokom narednih godina nastupala je na festivalima poput Beogradskog proljeća, Opatije i Splita.

Popularnost joj je dodatno učvrstila pjesma „Počnimo ljubav ispočetka“, koju je izvela na Beogradskom proljeću 1976. godine.

Tokom kasnijih godina povremeno je nastupala u beogradskim klubovima, a City Records je 2012. objavio kompilaciju „The Best of Beti Đorđević“ s 23 pjesme. Posljednjih godina snimala je i nove singlove, uključujući „Nisam znala“ (2016) i „Jedan pogled“ (2020), te nastupila na Beoviziji 2018. godine.