Preminula je pjevačica Blagica “Beti” Đorđević

Adin Jusufović
Blagica
Preminula je pjevačica Blagica Beti Đorđević, jedna od prepoznatljivih interpretatorica domaće muzičke scene, poznata po hitu „Počnimo ljubav ispočetka“. Imala je 80 godina. 

Rođena je 1946. godine u Kumanovu, a na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije stigla je krajem šezdesetih. Prvi singl „Kraj moje tuge“ objavila je 1974. godine, a tokom narednih godina nastupala je na festivalima poput Beogradskog proljeća, Opatije i Splita.

Popularnost joj je dodatno učvrstila pjesma „Počnimo ljubav ispočetka“, koju je izvela na Beogradskom proljeću 1976. godine.

Tokom kasnijih godina povremeno je nastupala u beogradskim klubovima, a City Records je 2012. objavio kompilaciju „The Best of Beti Đorđević“ s 23 pjesme. Posljednjih godina snimala je i nove singlove, uključujući „Nisam znala“ (2016) i „Jedan pogled“ (2020), te nastupila na Beoviziji 2018. godine.

